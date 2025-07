AMÉLIA / Compagnie Pérégrin’ Esplanade des arts – Le Volume Vern-sur-Seiche

AMÉLIA / Compagnie Pérégrin’ Esplanade des arts – Le Volume Vern-sur-Seiche dimanche 21 septembre 2025.

Entrée libre et gratuite / Tout public / 40 min

Cirque

Dans le cadre d’un Dimanche à la Rue.

Plongez dans l’histoire fascinante d’Amélia Earhart, pionnière de l’aviation et véritable inône des année 30.

Spectacle de cirque contemporain, porté par un duo circassien, offrant une préstation à la fois poétique et impressionnante.

Début : 2025-09-21T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T17:40:00.000+02:00

02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Esplanade des arts – Le Volume 3, rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine