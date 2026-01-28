Amélia (Spectacle théâtre-acrobatie aérienne-danse) La Scala Paris

Amélia,

C’est un récit aérien.

C’est le récit d’une vie hors du commun,

celle d’Amélia Earhart, pionnière de l’aviation du début du XXieme siècle et

aussi militante engagée pour les droits de la femme.

Elle bat des records d’altitude et de distance, dont 2

traversées de l’Atlantique, elle vise haut et loin !

Avec son avion gris métallique, le Lockeed Electra… et grâce à son homme

d’affaires de mari, George Putnam, avec qui elle entretient des relations

ambiguës.

Qui est la marionnette de l’autre ?

Et de cette relation, nous tissons aussi le fil.

Sur la scène tarmac, ça joue, ça virevolte, ça risque, ça vrombit et ça

s’envole. Au centre, le cockpit de l’Electra en impose. Amélia y trouve ses

ailes, un tremplin pour ses rêves les plus fous. Elle y connaît la gloire,

jusqu’à disparaître le 2 juillet 1937 au milieu du Pacifique.

Le théâtre, l’acrobatie aérienne et la danse sont ici-bas et

là-haut convoqués.

» FOR THE FUN OF IT ! «

Le mercredi 04 février 2026

de 14h30 à 15h30

Du mardi 03 février 2026 au mercredi 04 février 2026 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

payant

Catégorie 1 : 48,00 €

Catégorie 2 : 42,00

€

Catégorie 3 : 32,00 €

Catégorie 4 (visibilité réduite) : 17,00€

Public enfants, jeunes et adultes.

La Scala 13 boulevard de strasbourg 75010 Paris

https://lascala-paris.fr/programmation/amelia/ +33677268283 cie.peregrin@gmail.com https://www.facebook.com/cieperegrin https://www.facebook.com/cieperegrin



