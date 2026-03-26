Amelia’s Secret À partir de 12 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Escape game numérique. Munissez-vous d’une téléphone portable Sans inscription

Escape game numérique Sans inscription

Plongez dans une aventure en réalité augmentée où chaque indice compte et chaque détail peut tout changer.

Dans cet escape game, explorez une maison hantée et sésolvez des énigmes. Faites preuve d’esprit critique, de logique, de réflexion et de travail d’équipe pour percer les mystères.

Frissons garantis!

Merci de ramener un téléphone portable 0 .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

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English :

Digital Escape Game. Bring a cell phone No registration required

L’événement Amelia’s Secret À partir de 12 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sundgau