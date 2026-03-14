Amélia’s secret escape game en réalité augmentée Bibliothèque Jumilhac-le-Grand

Amélia’s secret escape game en réalité augmentée

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-04

Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt de Scrapson avec sa fille Amélia. Le manoir est connu pour des histoires sordides et horrifiantes. C’est lors d’un vendredi 13 novembre qu’a disparu Amélia. Après cet événement, tout va changer… Vous aurez 1 heure pour résoudre les énigmes et échapper aux terribles secrets de la bibliothèque du manoir. .

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

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English : Amélia’s secret escape game en réalité augmentée

L’événement Amélia’s secret escape game en réalité augmentée Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère