Amelia’s secret : un escape game en réalité augmentée Médiathèque de la Canopée Paris vendredi 31 octobre 2025.

Pour sortir de votre nouvelle demeure, il vous faudra percer le secret du manoir avant que son esprit maléfique vous emprisonne à jamais !

Votre téléphone sera l’outil indispensable pour communiquer avec l’au-delà. Sans lui, vous n’arriverez jamais à fuir du manoir maudit…

>> Par équipe de 2

>> Gratuit sur inscription dès 12 ans

>> Venir avec l’appli Amelia’s secret chargée sur son téléphone

Oserez vous entrer dans le manoir hanté pour y découvrir le sombre secret qu’il renferme ?

Le vendredi 31 octobre 2025

de 13h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee