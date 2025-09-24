Amélie et la métaphysique des tubes Luynes

Amélie et la métaphysique des tubes Luynes mercredi 24 septembre 2025.

Rue Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00
Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes.
Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb.   .

English :

Animated film from 7 years (1h17)
After the screening, a ciné-philo workshop led by Marie Lucas, in charge of animation at Ciné-Off

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishio-san, the world is full of adventure and discovery.

German :

Animationsfilm ab 7 Jahren (1h17)
Nach der Vorstellung ein cinephiler Workshop, der von Marie Lucas, Animationsbeauftragte bei Ciné-Off, geleitet wird

Amélie ist ein kleines belgisches Mädchen, das in Japan geboren wurde. Dank ihrer Freundin Nishio-san besteht die Welt nur aus Abenteuern und Entdeckungen.

Italiano :

Film d’animazione da 7 anni (1h17)
Dopo la proiezione, un laboratorio di ciné-philo condotto da Marie Lucas, responsabile dell’animazione del Ciné-Off

Amélie è una bambina belga nata in Giappone. Grazie al suo amico Nishio-san, il mondo è pieno di avventure e scoperte.

Espanol :

Película de animación a partir de 7 años (1h17)
Tras la proyección, un taller de ciné-philo dirigido por Marie Lucas, responsable de animación de Ciné-Off

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su amigo Nishio-san, el mundo está lleno de aventuras y descubrimientos.

