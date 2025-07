Amélie et la métaphysique des tubes Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Amélie et la métaphysique des tubes

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5 EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Ciné-animation sur réservation

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Ciné-animation Animé par Damien, sur réservation

Tout public

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb. .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Amélie et la métaphysique des tubes

Ciné-animation on reservation

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishio-san, the world is full of adventure and discovery. But on her third birthday, something happens that changes the course of her life. For Amélie, everything happens at that age, from happiness to tragedy.

German : Amélie et la métaphysique des tubes

Kino-Animation mit Reservierung

Amélie ist ein kleines belgisches Mädchen, das in Japan geboren wurde. Dank ihrer Freundin Nishio-san besteht die Welt nur aus Abenteuern und Entdeckungen. Doch an ihrem dritten Geburtstag ändert ein Ereignis den Lauf ihres Lebens. Denn in diesem Alter steht für Amélie alles auf dem Spiel: Glück und Tragödie.

Italiano :

Film d’animazione su prenotazione

Amélie è una bambina belga nata in Giappone. Grazie alla sua amica Nishio-san, il mondo è pieno di avventure e scoperte. Ma il giorno del suo terzo compleanno accade qualcosa che cambia il corso della sua vita. Per Amélie a quell’età succede di tutto, dalla felicità alla tragedia.

Espanol : Amélie et la métaphysique des tubes

Película de animación sobre reserva

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su amigo Nishio-san, el mundo está lleno de aventuras y descubrimientos. Pero en su tercer cumpleaños, ocurre algo que cambia el curso de su vida. Para Amélie, todo ocurre a esa edad, desde la felicidad hasta la tragedia.

