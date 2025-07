Amélie et la Métaphysique des tubes Séance Famille L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25 22:30:00

2025-07-25

AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES (1h17) Film d’animation français de Mailys Vallade, Liane-Cho Han.

Dès 6 ans

Prix du Public au Festival du Film d’animation d’Annecy 2025.

Présenté à Séances Spéciales au Festival de Cannes 2025.

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Ne vous laissez surtout pas impressionner par le titre, ce film, adapté du

roman d’Amélie Nothomb, pépite pop, drôle et poétique, délicate fusion entre animation française et japonaise

est une magnifique animation qui séduira enfants et parents ! .

