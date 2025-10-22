Amélie fait son cinéma Bibliothèque Amélie Paris

Amélie fait son cinéma Bibliothèque Amélie Paris mercredi 22 octobre 2025.

Rendez-vous les mercredi 22 et 29 octobre à 16h

Fêtez Halloween sur grand écran ! Venez frissonner avec notre sélection de films d’animations pour petits et grands…

Le mercredi 29 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

merci de vous inscrire auprès des bibliothécaires, par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-29T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T17:30:00+02:00;2025-10-29T16:00:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7