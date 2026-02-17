Amélie Poulain | INNER GAME Théâtre L’étoile du nord Paris

La recherche s’articule entre mondes numériques et organiques : cette performance signée Amélie Poulain et Julieta Leca explore les frontières mouvantes entre réel et virtuel. Porté par un dialogue entre deux disciplines — le beatbox et la danse — ce duo fait naître une connexion vivante, brute et immédiate.

Le corps devient instrument, la voix devient matière. Ensemble, respiration et inspiration nous guident dans un voyage sensoriel, entre univers clubbing et esthétique du gaming. Sur scène, la complicité des artistes se construit en temps réel, brouillant les repères, invitant à une expérience où le tangible et le virtuel se confondent.

IMMERSION DANSE le festival. Spectacle de danse.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/amelie-poulain-inner-game +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



