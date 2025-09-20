Amélie Viallet – Arbre, buisson, bouquet, comment caractériser l’évolution humaine ? Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco Paris

Amélie Viallet – Arbre, buisson, bouquet, comment caractériser l’évolution humaine ? Samedi 20 septembre, 14h00 Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco Paris

Visite guidée : 25 places maximum

Amélie Viallet animera cette conférence, et accompagnera le public dans une visite du bâtiment par la suite.

Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco 1 rue René-Panhard 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 62 91 http://www.fondationiph.org Le XIXe siècle a vu l’émergence des sciences préhistoriques, mais il a fallu attendre les années 1910 pour que la France dispose du premier centre permanent de recherche au monde consacré à l’étude des origines de l’Homme : l’Institut de Paléontologie Humaine-Fondation Prince Albert Ier de Monaco. Le bâtiment de cet institut, construit entre 1912 et 1914, est l’œuvre d’Emmanuel Pontremoli (1865-1956), Grand Prix de Rome (1890), »inventeur » de la Villa Kérylos, architecte du Muséum national d’histoire naturelle (1904-1921) et directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts (1932-1938). À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la fondation IPH propose des conférences et une visite exceptionnelle d’un lieu habituellement fermé au public. M5 Saint-Marcel / Bus 91

Conférence « Arbre, buisson, bouquet, comment caractériser l’évolution humaine ? » puis visite du bâtiment

