Amélik Médiathèque Campbon Campbon

Amélik

Médiathèque Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Inspirée par sa grand-mère et ses voyages musicaux, Amélik tisse des passerelles entre la Bretagne et le Moyen-Orient. Son oud l’accompagne dans un répertoire de compositions en breton et de chants traditionnels revisités.

En partenariat avec Mixt.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

