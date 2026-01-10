Amélik Médiathèque Campbon Campbon
Inspirée par sa grand-mère et ses voyages musicaux, Amélik tisse des passerelles entre la Bretagne et le Moyen-Orient. Son oud l’accompagne dans un répertoire de compositions en breton et de chants traditionnels revisités.
En partenariat avec Mixt.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr
