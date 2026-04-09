Améliorations biologiques et Médecine à l’heure des États Généraux de la Bioéthique Labo Diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le transhumanisme, qui vise à améliorer la condition humaine par la technologie, interroge profondément le monde médical. Les médecins, tenus par le principe « Primum non nocere », se retrouvent face à un dilemme : comment répondre aux demandes d’amélioration de personnes en bonne santé, sans risquer de privilégier des désirs parfois perçus comme irréalistes ou inéquitables ? Pourtant, des avancées comme les vaccins ou les pacemakers montrent que la médecine dépasse déjà la simple réparation, transformant notre biologie. Avec l’émergence le risque d’un transhumanisme « à plusieurs vitesses », où certains accèdent à des améliorations coûteuses dans des cliniques privées, la question de l’encadrement médical et de l’équité devient cruciale. Pour en débattre, le Pr Éric Malbos, psychiatre et chercheur, animera une conférence le samedi 18 avril 2026 de 16h à 18h au Labo Diva. Organisé par l’Association Française Transhumaniste – Technoprog, cet échange invitera à réfléchir sur les frontières entre progrès technique, éthique médicale et justice sociale. Une occasion de questionner l’avenir de la médecine face aux aspirations transhumanistes.

Labo Diva Nantes 44200

0695686978 https://transhumanistes.com/



Afficher la carte du lieu Labo Diva et trouvez le meilleur itinéraire

