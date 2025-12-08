Améliorer la connectivité aérienne intra-régionale en Afrique centrale ENAC Alumni Toulouse Mardi 6 janvier 2026, 18h30 sur inscription

Améliorer la connectivité aérienne intra-régionale en Afrique centrale par ENAC Alumni

Proposition d’un accord multilatéral sur les services aériens pour améliorer la connectivité aérienne intra-régionale en Afrique centrale.

Vous souhaitez comprendre les provisions clés des accords aériens et leur impact sur la connectivité intra-régionale, la libéralisation, et les enjeux pour l’Afrique, région ou le marché du transport aérien est appelée à connaître la croissance la plus importante ?

Ne ratez pas ce webinaire présenté par Glawdys Flora AKETE OYONO (MS AM 2019), Chair du Chapter ENAC Alumni Cameroun.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-06T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-06T19:30:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/ameliorer-la-connectivite-aerienne-intra-regionale-en-afrique-centrale-1182

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne