Améliorer notre rapport aux déchets : 9 compétences clés! Académie du Climat Paris

Dans un monde où la production de déchets ne cesse d’augmenter, il devient indispensable de repenser non seulement nos pratiques quotidiennes, mais aussi notre manière de vivre ensemble. Les déchets ne relèvent plus uniquement d’une question technique ou environnementale : ils constituent désormais un enjeu social, éducatif et collectif.

Derrière ce que nous jetons ou ce que nous choisissons de ne plus jeter, se joue notre capacité à transformer nos habitudes, à coopérer et à construire des environnements plus sains, plus dignes et plus durables.

À travers cette conférence, Blandine Olive Tchamou, chercheure associée au Centre de recherche en éducation et formation relative à l’environnement (Centr’ERE), propose de présenter ses travaux sur l’éducation sociale à la gestion adéquate des déchets, un champ émergent issu de la didactique de l’éducation relative à l’environnement qui relie pratiques, organisation collective et justice environnementale.

Neuf compétences sociales essentielles seront abordées et sont susceptibles de transformer durablement notre rapport aux déchets :

ne pas jeter dans la nature, intégrer les déchets dans les circuits de prise en charge, maîtriser le tri à la source, réduire le gaspillage, valoriser certains restes pour l’alimentation animale, composter les biodéchets, utiliser le compost pour fertiliser les sols, prolonger la durée de vie des biens et, enfin, s’engager vers une sobriété choisie.

Ces compétences ne se limitent pas à des savoir-faire : ce sont de véritables outils d’autonomie, des leviers de changement et des moyens de renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux, sociaux et économiques.

Ce moment nous permettra de bénéficier de la contribution de divers acteurs clés :

le collectif d’habitants de la Compostière des Lilas

des associations telles que SEE (Sociétés Educations Environnements)

(Sociétés Educations Environnements) l’Association des Jeunes pour le développement de Bagnolet ( AJDB )

) l’entreprise d’économie sociale et solidaire Organeo (Alan Le Jeloux)

(Alan Le Jeloux) ainsi des citoyennes engagées (Cécile Naud et Dominique Adnet)

Tous ces acteurs travaillent quotidiennement au plus près des populations. Ils jouent un rôle déterminant : celui de passeurs de compétences, de facilitateurs, de catalyseurs d’engagement. Leur action accompagne les personnes et les organisations dans l’adoption de pratiques plus responsables, plus solidaires et plus durables.

L’objectif de ce temps d’échange est double :

– offrir un cadre clair et structuré pour comprendre ces neuf compétences,

– valoriser les initiatives de terrain qui démontrent qu’un autre rapport aux déchets est non seulement possible, mais déjà en marche.

Vos expériences et vos actions démontrent qu’une transformation profonde peut naître d’une multitude de petits gestes et d’apprentissages simples, pour peu qu’ils soient accompagnés, partagés et soutenus.

Le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) est un laboratoire des sciences de l’éducation et de la formation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a pour mission de contribuer au développement d’une société qui s’engage à améliorer le réseau des relations entre les personnes, les groupes sociaux et l’environnement, en dynamisant le champ de recherche en éducation relative à l’environnement, tant dans les milieux d’éducation formelle que dans les contextes d’éducation non formelle et d’apprentissage informel.

Venez découvrir 9 compétences essentielles pour transformer notre rapport aux déchets. Ensemble, faisons de nos gestes quotidiens un levier d’autonomie, de solidarité et de durabilité.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

