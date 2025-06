Aménagement de la cabane du Jardin-Forêt par Autonomie Alimentaire Cahors – Jardin-forêt communal de Cabessut Cahors 15 juin 2025 15:00

Lot

Aménagement de la cabane du Jardin-Forêt par Autonomie Alimentaire Cahors Jardin-forêt communal de Cabessut Chemin du Mas de Mansou Cahors Lot

Invitation à rêver et construire ensemble notre futur Bar dans la cabane !

Et si on se retrouvait pour imaginer ensemble un lieu encore plus chaleureux au cœur du jardin ?

La cabane sur pilotis attend de se transformer en un espace social vivant et accueillant, où partager un verre, une idée, un moment de repos, de fête ou de complicité.

Autonomie Alimentaire Cahors vous propose de vous réunir le dimanche 15 juin à 15h pour rêver collectivement ce futur bar / espace commun :

– Comment l’aménager ?

– Quelles ambiances, quels usages, quelles matières ?

– Qui a envie d’y mettre la main, l’idée, le sourire ?

– Quand commencerons-nous ? selon quel agenda?

Ce moment est ouvert à toutes et tous, que vous ayez une idée brillante, deux bras motivés, un vieux meuble à recycler ou simplement l’envie de participer à la dynamique collective.

Pas besoin d’être bricoleur·se pour venir, juste l’envie de construire quelque chose ensemble. .

Jardin-forêt communal de Cabessut Chemin du Mas de Mansou

Cahors 46000 Lot Occitanie autonomiealimentairecahors@gmail.com

English :

Invitation to dream and build together our future Bar in the hut!

How about getting together to imagine an even warmer place in the heart of the garden?

The hut on stilts is waiting to be transformed into a lively, welcoming social space, where we can share a drink, an idea, a moment of rest, a party or a moment of complicity.

German :

Einladung, gemeinsam zu träumen und unsere Zukunft Bar in der Hütte zu bauen!

Wie wäre es, wenn wir uns zusammensetzen würden, um gemeinsam einen noch gemütlicheren Ort im Herzen des Gartens zu erfinden?

Die Hütte auf Stelzen wartet darauf, sich in einen lebendigen und einladenden sozialen Raum zu verwandeln, in dem man ein Getränk, eine Idee, einen Moment der Ruhe, des Feierns oder der Komplizenschaft teilen kann.

Italiano :

Un invito a sognare e a costruire insieme il nostro futuro Bar nella capanna!

Perché non riunirsi e immaginare un luogo ancora più caldo nel cuore del giardino?

La capanna su palafitte aspetta di essere trasformata in uno spazio sociale vivace e accogliente, dove condividere un drink, un’idea, un momento di riposo, una festa o un momento di complicità.

Espanol :

¡Una invitación a soñar y construir juntos nuestro futuro Bar en la cabaña!

¿Por qué no reunirnos e imaginar un lugar aún más cálido en el corazón del jardín?

La cabaña sobre pilotes espera ser transformada en un espacio social vivo y acogedor, donde compartir una copa, una idea, un momento de descanso, una fiesta o un momento de complicidad.

