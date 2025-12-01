Aménagement et déco La Ferté-Bernard

Aménagement et déco La Ferté-Bernard dimanche 14 décembre 2025.

Aménagement et déco

Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Sur inscription. 10 pers maxi. Apportez vos idées pour l’aménagement du Bienvelue.   .

Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

English :

L’événement Aménagement et déco La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude