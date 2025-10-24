Amène ta gamelle La Pimenterie Saint-Point
Amène ta gamelle La Pimenterie Saint-Point vendredi 28 novembre 2025.
Amène ta gamelle
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28 2025-12-19
Vous apportez votre repas et on mange ensemble à la Pimenterie .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
English : Amène ta gamelle
German : Amène ta gamelle
Italiano :
Espanol :
L’événement Amène ta gamelle Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)