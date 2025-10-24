Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Amène ta gamelle La Pimenterie Saint-Point

Amène ta gamelle La Pimenterie Saint-Point vendredi 28 novembre 2025.

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28 2025-12-19

Vous apportez votre repas et on mange ensemble à la Pimenterie   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bonjour@lapimenterie.fr

L’événement Amène ta gamelle Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)