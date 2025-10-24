Amène ta gamelle La Pimenterie Saint-Point

Amène ta gamelle

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 12:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-19

Vous apportez votre repas et on mange ensemble à la Pimenterie .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr

English : Amène ta gamelle

German : Amène ta gamelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Amène ta gamelle Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)