Amène tes jeux rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Amène tes jeux

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Amène tes jeux Jeux de société, de cartes… à partir de 5 ans à la médiathèque (apportez vos jeux) collation offerte–

05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Amène tes jeux

L’événement Amène tes jeux Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-01-28 par Vallée de l’Isle en Périgord