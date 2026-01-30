Amène tes jeux rue de Verdun Montpon-Ménestérol
Amène tes jeux rue de Verdun Montpon-Ménestérol jeudi 12 février 2026.
Amène tes jeux
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Amène tes jeux Jeux de société, de cartes… à partir de 5 ans à la médiathèque (apportez vos jeux) collation offerte–
05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Amène tes jeux
L’événement Amène tes jeux Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-01-28 par Vallée de l’Isle en Périgord