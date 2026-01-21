Amène ton caillou, 21.01.2026 Pôle culturel Conches-en-Ouche

Amène ton caillou, 21.01.2026

Pôle culturel 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche

2026-02-21 10:00:00

2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Le musée des trésors géologiques de Normandie propose une porte ouverte sur ses collections mais aussi un moment de rencontre avec toutes les personnes ayant trouvé une pierre qui interpelle.

Amenez votre caillou, un géologue vous racontera son histoire. .

Pôle culturel 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche

