Amène ton caillou Assier

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Viens avec tes cailloux, nous te raconterons leur histoire ! Des géologues professionnels identifient les roches apportées. En accès libre à partir de 10h.

mediatheque Assier 46320 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Come along with your rocks, and we’ll tell you all about them! Professional geologists identify the rocks you bring along. Free access from 10am.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Komm mit deinen Kieselsteinen, wir erzählen dir ihre Geschichte! Professionelle Geologen identifizieren die mitgebrachten Gesteine. Ab 10 Uhr frei zugänglich.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Venite con le vostre rocce e vi racconteremo tutto su di loro! Geologi professionisti identificheranno le rocce che porterete con voi. Accesso libero a partire dalle 10.00.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Ven con tus rocas y te lo contaremos todo sobre ellas Geólogos profesionales identificarán las rocas que traigas. Acceso libre a partir de las 10h.

