Amène ton Caillou Découverte géologique Musée Wolframines Échassières

Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Petits et grands, apportez vos cailloux mystérieux ! Un géologue professionnel vous révélera leur histoire fascinante. Une animation ludique et pédagogique pour percer les secrets de vos pierres préférées. Curiosité et émerveillement garantis !
Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr
English :
Young and old, bring your mysterious pebbles! A professional geologist will reveal their fascinating history. It’s a fun and educational way to discover the secrets of your favorite stones. Curiosity and wonder guaranteed!
