Amène ton Caillou Découverte géologique Musée Wolframines Échassières

Amène ton Caillou Découverte géologique

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Petits et grands, apportez vos cailloux mystérieux ! Un géologue professionnel vous révélera leur histoire fascinante. Une animation ludique et pédagogique pour percer les secrets de vos pierres préférées. Curiosité et émerveillement garantis !

Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr

Young and old, bring your mysterious pebbles! A professional geologist will reveal their fascinating history. It’s a fun and educational way to discover the secrets of your favorite stones. Curiosity and wonder guaranteed!

L’événement Amène ton Caillou Découverte géologique Échassières a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Val de Sioule