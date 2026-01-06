Amène ton caillou Les géologues te diront son nom

Cœur de Causse Lot

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Petit.e ou grand.e, viens avec tes cailloux, nous te raconterons leur histoire. Le principe est simple des géologues seront à la disposition du public pour identifier les roches, minéraux et fossiles divers que chacun a pu ramasser au cours de ses balades et voyages, ou parfois juste devant sa maison. Tous les cailloux sont les bienvenus ! Ce rendez-vous se déroule sous la houlette de la Société Géologique de France, en partenariat avec l’Association des Phosphatières du Quercy. .

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

Whether you’re young or old, come along with your pebbles and let us tell you their story

