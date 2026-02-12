Amene ton caillou ! Noailhac

Amene ton caillou !

Place de l’église Noailhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’espace de découverte géologique de Noailhac vous propos de venir avec vos cailloux, un géologue vous racontera leur histoire ! Pour petits et grands Enfant, animations comme partout en France en Février 2025 Cette découverte sera suivie d’un pot pour les amateurs géologues .

Place de l’église Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 67

