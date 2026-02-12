Amene ton caillou ! Noailhac
Place de l'église Noailhac Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
L’espace de découverte géologique de Noailhac vous propos de venir avec vos cailloux, un géologue vous racontera leur histoire ! Pour petits et grands Enfant, animations comme partout en France en Février 2025 Cette découverte sera suivie d’un pot pour les amateurs géologues .
Place de l’église Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 67
English : Amene ton caillou !
L’événement Amene ton caillou ! Noailhac a été mis à jour le 2026-02-08 par Corrèze Tourisme