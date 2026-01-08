Amène ton caillou rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer

Amène ton caillou

rue Maréchal Joffre Maison des curiosités naturelles (ancienne Mairie) Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Petit(e) ou grand(e) viens avec tes cailloux, un géologue te racontera leur histoire

Apportez vos roches, minéraux et fossiles pour les déterminer et connaître l’histoire de la Terre, notre planète. .

rue Maréchal Joffre Maison des curiosités naturelles (ancienne Mairie) Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 43 66 29 agpah@orange.fr

English : Amène ton caillou

Young or old, bring your pebbles and a geologist will tell you all about them

