Amène ton caillou

5 Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Des géologues amateurs se mettront à la disposition du public pour identifier les cailloux que chacun a pu ramasser au cours de ses balades et voyages, des cailloux qui trônent sur nos cheminées, nos étagères, parfois héritage des grands parents. Quelles sont ces merveilles, que nous racontent-elles au-delà de nos souvenirs personnels ? Autant de questions auxquelles s’attacheront de répondre ceux qui connaissent bien les pierres.

Ces manifestations se dérouleront sous la houlette de la section Géole (Vulgarisation des sciences de la Terre) de la Société Géologique de France

5 Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 7 83 22 65 53 pierre.babled@hotmail.fr

English :

Amateur geologists will be on hand to help the public identify the pebbles we’ve all picked up on our walks and travels, the pebbles that sit on our mantelpieces and shelves, sometimes inherited from our grandparents. What are these wonders, and what do they tell us beyond our personal memories? These are just some of the questions to be answered by those who know their stones inside out.

These events will take place under the aegis of the Géole section (Vulgarisation des sciences de la Terre) of the Société Géologique de France

L’événement Amène ton caillou Soissons a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Soissonnais-Valois