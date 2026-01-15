Amène ton jeu La Quincaillerie Guéret

Amène ton jeu

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le conseil de quartier du Centre Ville vous propose un après-midi jeu.

Passionnés ou débutants, avec ou sans jeux, venez jouer et partager un moment convivial.

Sur place vente de boissons chaudes, gâteaux… .

