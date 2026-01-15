Amène ton jeu La Quincaillerie Guéret

Amène ton jeu La Quincaillerie Guéret dimanche 25 janvier 2026.

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le conseil de quartier du Centre Ville vous propose un après-midi jeu.
Passionnés ou débutants, avec ou sans jeux, venez jouer et partager un moment convivial.
Sur place vente de boissons chaudes, gâteaux…   .

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   quartier_centreville@ville-gueret.fr

