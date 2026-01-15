Amène ton jeu La Quincaillerie Guéret
dimanche 25 janvier 2026.
Amène ton jeu
La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Le conseil de quartier du Centre Ville vous propose un après-midi jeu.
Passionnés ou débutants, avec ou sans jeux, venez jouer et partager un moment convivial.
Sur place vente de boissons chaudes, gâteaux… .
La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine quartier_centreville@ville-gueret.fr
L’événement Amène ton jeu Guéret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret