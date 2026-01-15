Amène ton jeu Grande salle de la mairie Guéret
Le conseil de quartier du Centre Ville vous propose un après-midi jeu.
Passionnés ou débutants, avec ou sans jeux, venez jouer et partager un moment convivial.
Sur place vente de boissons chaudes, gâteaux… .
Grande salle de la mairie Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine quartier_centreville@ville-gueret.fr
