Informations pratiques

Béziers

AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Douze danseurs, une chorégraphie explosive Martin Harriague s’inspire de Trump pour questionner les tensions et paradoxes de l’Amérique.

Avec America, Martin Harriague s’inspire de la figure de Donald Trump pour créer une pièce chorégraphique explosive où la politique devient spectacle.

Portée par douze danseurs, la scène oscille entre attraction et répulsion, humour et vertige. En détournant les codes de la rhétorique politique, le chorégraphe révèle leur pouvoir de séduction, leur violence et leurs contradictions.

Une danse contemporaine, énergique et incisive, qui explore les tensions d’une Amérique multiple et les paradoxes de notre époque.

Une performance explosive, au plus près des enjeux du monde actuel. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Twelve dancers, an explosive choreography: Martin Harriague draws inspiration from Trump to explore the tensions and paradoxes of America.

L’événement AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34