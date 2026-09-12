AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : 7 – 7 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Douze danseurs, une chorégraphie explosive Martin Harriague s’inspire de Trump pour questionner les tensions et paradoxes de l’Amérique.
Avec America, Martin Harriague s’inspire de la figure de Donald Trump pour créer une pièce chorégraphique explosive où la politique devient spectacle.
Portée par douze danseurs, la scène oscille entre attraction et répulsion, humour et vertige. En détournant les codes de la rhétorique politique, le chorégraphe révèle leur pouvoir de séduction, leur violence et leurs contradictions.
Une danse contemporaine, énergique et incisive, qui explore les tensions d’une Amérique multiple et les paradoxes de notre époque.
Une performance explosive, au plus près des enjeux du monde actuel. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Twelve dancers, an explosive choreography: Martin Harriague draws inspiration from Trump to explore the tensions and paradoxes of America.
L’événement AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLÉES Béziers 12 septembre 2026
- LECTURE MUSICALE RÉCITAL POÉTIQUE JEAN-MARIE DE CROZALS Béziers 12 septembre 2026
- LA FÊTE DE LA BIÈRE Béziers 12 septembre 2026
- LOTO DES TERRASSES Béziers 13 septembre 2026
- CONCERT KLASSIK LE PIANO DES POÈTES Béziers 13 septembre 2026