AMERICA ONDIF, Théâtre Coluche, Plaisir

AMERICA ONDIF Jeudi 16 avril, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 30€ ¦ Abonné 26€ | – 26 ans 22€ ¦ – 12 ans 14€

America

Orchestre National d’Île-de-France

Connu pour son énergie contagieuse et son enthousiasme débridé, Dupree captive le

public.

Michelle Merrill est directrice musicale du Winston-Salem Symphony et du Coastal

Symphony of Georgia, où elle a dynamisé l’expansion de ces orchestres. Elle dirige

régulièrement des ensembles tels que le National Symphony Orchestra, le Cincinnati

Symphony et le Baltimore Symphony. Frank Dupree, lauréat de l’International

Classical Music Award et de l’Opus Klassik, est l’un des pianistes et chefs d’orchestre

les plus polyvalents de la nouvelle génération.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France

(c) DR