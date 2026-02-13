AMERICA ONDIF, Théâtre Coluche, Plaisir
AMERICA ONDIF Jeudi 16 avril, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines
Plein tarif 30€ ¦ Abonné 26€ | – 26 ans 22€ ¦ – 12 ans 14€
America
Orchestre National d’Île-de-France
Connu pour son énergie contagieuse et son enthousiasme débridé, Dupree captive le
public.
Michelle Merrill est directrice musicale du Winston-Salem Symphony et du Coastal
Symphony of Georgia, où elle a dynamisé l’expansion de ces orchestres. Elle dirige
régulièrement des ensembles tels que le National Symphony Orchestra, le Cincinnati
Symphony et le Baltimore Symphony. Frank Dupree, lauréat de l’International
Classical Music Award et de l’Opus Klassik, est l’un des pianistes et chefs d’orchestre
les plus polyvalents de la nouvelle génération.
Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir
