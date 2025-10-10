American Bikes & Tattoo Le Patio de Camargue Arles

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. Le Patio de Camargue 49 Chemin De Barriol Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

On vous attend à Arles pour 3 jours dédiés aux customs, voitures américaines, tatouages, piercings et bien plus encore!!!

Découvrez l’American Bikes & Tattoo à Arles un rendez-vous incontournable pour les passionnés de motos et de tatouages ! Foire régionale avec stands commerciaux. Venez vivre cette expérience unique ! .

Le Patio de Camargue 49 Chemin De Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 83 87 36

English :

We look forward to seeing you in Arles for 3 days dedicated to customs, American cars, tattoos, piercings and much more!!!!

German :

Wir erwarten Sie in Arles für 3 Tage, die den Customs, amerikanischen Autos, Tattoos, Piercings und vielem mehr gewidmet sind!

Italiano :

Vi aspettiamo ad Arles per 3 giorni dedicati ai costumi, alle auto americane, ai tatuaggi, ai piercing e a molto altro ancora!…

Espanol :

Le esperamos en Arles durante 3 días dedicados a las costumbres, los coches americanos, los tatuajes, los piercings y ¡mucho más!..

