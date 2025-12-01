American Idiot / La nuit Rock US SUPERSONIC Paris

AMERICAN IDIOT

– La nuit Rock US du Supersonic –

Vie l’American Life le temps d’une soirée

Imagine : l’énergie de Vanishing Point, la nostalgie des Goonies, la rébellion de Rebel Without a Cause, l’esprit fun de Wayne’s World et les vibes feel-good de Grease, Rock Academy, Dazed and Confused, à la sauce American Idiot

Si ton cœur bat pour Green Day, que tu aimes Springteen, Nirvana, The Strokes, Sum 41, The Ramones, Foo Fighters, Blondie, Pixies : notre soirée American Idiot est faite pour toi

Live tribute à 1h du Camino

DJ set Disco de Vladimir Platine & Vynil Coyote

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

