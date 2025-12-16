American Idiot / La nuit Rock US SUPERSONIC Paris

AMERICAN IDIOT

– La nuit rock du Supersonic –

Vie l’American Life le temps d’une soirée

Imagine : l’énergie de Vanishing Point, la nostalgie des Goonies, la rébellion de Rebel Without a Cause, l’esprit fun de Wayne’s World et les vibes feel-good de Grease, Rock Academy, Dazed and Confused, à la sauce American Idiot

Si ton cœur bat pour Green Day, que tu aimes Springteen, Nirvana, The Strokes, Sum 41, The Ramones, Foo Fighters, Blondie, Pixies : notre soirée American Idiot est faite pour toi

Live tribute à 1h du Camino

DJ set Disco de Sheitan & Vynil Coyote

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 21 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

