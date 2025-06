American Motor Show Forges-les-Eaux 28 juin 2025 07:00

Découvrez l’American Motor Show, le divertissement par excellence pour les amateurs de sensations fortes. Pour la première fois en tournée en France, profitez d’un show complet de 1h30. Au programme, des cascades sensationnelles pour toute la famille le mur de feu, les Monsters Trucks des USA pour une totale destruction d’automobiles, des voitures en équilibre sur 2 roues, … Sans oublier l’apparition exceptionnelle de Flash McQueen du film CARS ! Records du monde, records de vitesse, tout pour vivre un moment unique avec nos cascadeurs de l’extrême !

Tarifs

10€ Enfant debout (de 3 à 13 ans)

15€ Adulte debout (dès 13 ans)

15€ Enfant gradin (de 3 à 13 ans)

20€ Adulte gradin (dès 13 ans)

Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif

Billetterie sur place 1h avant le spectacle Réservations de 10h30 à 18h00

Paiement en espèces ou chèque pas de carte bancaire

Plus d’infos sur www.americanmotorshow.fr // Facebook & Instagram // 06 44 087 880 // contact.communication01@gmail.com

Face Sofhotel 57 Rue du Mal Leclerc

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 08 78 80

English : American Motor Show

Discover the American Motor Show, the ultimate entertainment for thrill-seekers. For the first time on tour in France, enjoy a complete 1h30 show. The program includes sensational stunts for the whole family: the wall of fire, the Monsters Trucks of the USA for total car destruction, cars balanced on 2 wheels, etc. Not forgetting the exceptional appearance of Flash McQueen from the film CARS! World records, speed records, everything you need to experience a unique moment with our extreme stuntmen!

Rates

10? Children standing (3 to 13 years)

15? Adult standing (from age 13)

15? Children in tiers (3 to 13 years)

20? Adult tier (from age 13)

Free for children under 3 on presentation of proof of age

On-site box office 1h before the show Reservations from 10:30 am to 6:00 pm

Payment by cash or cheque no credit cards

More info on www.americanmotorshow.fr // Facebook & Instagram // 06 44 087 880 // contact.communication01@gmail.com

German :

Erleben Sie die American Motor Show, die ultimative Unterhaltung für alle, die den Nervenkitzel lieben. Zum ersten Mal auf Tournee in Frankreich, genießen Sie eine komplette 1,5-stündige Show. Auf dem Programm stehen sensationelle Stunts für die ganze Familie: die Feuerwand, die Monsters Trucks aus den USA für eine totale Zerstörung von Automobilen, Autos, die auf zwei Rädern balancieren, … Nicht zu vergessen der außergewöhnliche Auftritt von Flash McQueen aus dem Film CARS! Weltrekorde, Geschwindigkeitsrekorde, alles, um einen einzigartigen Moment mit unseren Extremstuntmännern zu erleben!

Preise

10? Kind stehend (3 bis 13 Jahre)

15? Erwachsener stehend (ab 13 Jahren)

15? Kinder (ab 3 bis 13 Jahren)

20? Erwachsener (ab 13 Jahren)

Kinder unter 3 Jahren gratis gegen Vorlage eines Nachweises

Kartenverkauf vor Ort 1 Stunde vor der Vorstellung Reservierungen von 10:30 bis 18:00 Uhr

Zahlung in bar oder per Scheck keine Kreditkarte

Weitere Informationen unter www.americanmotorshow.fr // Facebook & Instagram // 06 44 087 880 // contact.communication01@gmail.com

Italiano :

Scoprite l’American Motor Show, il massimo dell’intrattenimento per gli amanti del brivido. Per la prima volta in tournée in Francia, godetevi uno spettacolo completo di 1h30. In programma ci sono acrobazie sensazionali per tutta la famiglia: il muro di fuoco, i Monsters Trucks dagli USA per la distruzione totale delle auto, auto in equilibrio su 2 ruote, ecc. Senza dimenticare l’eccezionale apparizione di Flash McQueen dal film CARS! Record mondiali, record di velocità, tutto ciò che serve per vivere un momento unico con i nostri stuntman estremi!

Prezzi

10? Bambini in piedi (da 3 a 13 anni)

15? Adulti in piedi (da 13 anni)

15? Bambini a piedi (da 3 a 13 anni)

20? Livello adulti (da 13 anni)

Gratuito per i bambini sotto i 3 anni su presentazione di un documento di identità

Biglietti al botteghino 1 ora prima dello spettacolo Prenotazioni dalle 10.30 alle 18.00

Pagamento in contanti o con assegno no carte di credito

Maggiori informazioni su www.americanmotorshow.fr // Facebook e Instagram // 06 44 087 880 // contact.communication01@gmail.com

Espanol :

Descubra el American Motor Show, el entretenimiento definitivo para los amantes de las emociones fuertes. Por primera vez de gira en Francia, disfrute de un espectáculo completo de 1h30. En el programa, acrobacias sensacionales para toda la familia: el muro de fuego, los Monsters Trucks de Estados Unidos para la destrucción total de coches, coches en equilibrio sobre 2 ruedas, etc. Sin olvidar la aparición excepcional de Flash McQueen, de la película CARS Récords del mundo, récords de velocidad, ¡todo lo necesario para vivir un momento único con nuestros especialistas extremos!

Precios

10? Niños de pie (de 3 a 13 años)

15? Adultos de pie (a partir de 13 años)

15? Niños de pie (de 3 a 13 años)

20? Grada adultos (a partir de 13 años)

Gratuito para menores de 3 años previa presentación de un justificante de edad

Entradas en taquilla 1 hora antes del espectáculo Reservas de 10.30 a 18.00 horas

Pago en efectivo o cheque no se aceptan tarjetas de crédito

Más información en www.americanmotorshow.fr // Facebook & Instagram // 06 44 087 880 // contact.communication01@gmail.com

