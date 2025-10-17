American Party My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-10-17 19:00:00
My Beers Mours organise une soirée typiquement américaine.
Au programme, apéro, jeux US, musique américaine, fléchettes… soirée de folie garantie!
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
My Beers Mours is organizing a typically American evening.
On the program: aperitif, US games, American music, darts… an evening of madness guaranteed!
German :
My Beers Mours organisiert einen typisch amerikanischen Abend.
Auf dem Programm stehen Aperitif, amerikanische Spiele, amerikanische Musik, Darts… ein verrückter Abend ist garantiert!
Italiano :
My Beers Mours organizza una serata tipicamente americana.
In programma: drink, giochi americani, musica americana, freccette… una serata folle garantita!
Espanol :
My Beers Mours organiza una velada típicamente americana.
En el programa: bebidas, juegos americanos, música americana, dardos… ¡una noche loca garantizada!
