Amérique du Sud et centrale atelier plastique autour des masques péruviens Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Villeneuve-la-Garenne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T15:00:00 – 2025-07-31T17:00:00

Fin : 2025-07-31T15:00:00 – 2025-07-31T17:00:00

Ateliers « un jour un continent »

À partir de 4 ans

Dans le cadre du jumelage culturel avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, la bibliothèque Aimé-Césaire vous emmène à la découverte des civilisations et des arts d’Océanie, d’Afrique et d’Amérique avec des ateliers de lectures, de coloriages et de créations artistiques.

Pour chaque atelier une sélection de livres sur les continents, des temps de lectures d’albums et des coloriages seront proposés.

Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire 23 Quai d’Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 94 10 20 Tram ligne T1

