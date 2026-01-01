Âmes de Bretagne Café-Papote… Au Guittany! Carhaix-Plouguer
Âmes de Bretagne Café-Papote… Au Guittany!
26 rue des Martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-01-29 18:00:00
2026-01-29
Les cafés-papote d’Âmes de Bretagne sont l’occasion d’échanger sur la Bretagne, le Centre-Bretagne, le Poher et Carhaix. Chaque mois, nous abordons une nouvelle thématique concernant le territoire pendant nos rencontres conviviales.
Thème du jour:
Nous découvrirons le lien entre les îles et la Bretagne enfin une partie seulement… Et oui, quand on plonge dans ce sujet, il y a plein d’histoires à raconter. Pour cette fois-ci nous parlerons surtout du lien entre la Guadeloupe particulièrement les Saintes et la Bretagne car nous accueillerons 2 personnes qui témoigneront en tant qu’ancien·nes habitant·es maintenant installé·es en Bretagne !
Ensuite, nous nous rapprocherons de nos côtes bretonnes pour introduire les îles plus proche de nous. .
26 rue des Martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 73 89 78
