Âmes de Bretagne Café-Papote… Au Guittany! Carhaix-Plouguer

Les cafés-papote d’Âmes de Bretagne sont l’occasion d’échanger sur la Bretagne, le Centre-Bretagne, le Poher et Carhaix. Chaque mois, nous abordons une nouvelle thématique concernant le territoire pendant nos rencontres conviviales.

Nous découvrirons le lien entre les îles et la Bretagne enfin une partie seulement… Et oui, quand on plonge dans ce sujet, il y a plein d’histoires à raconter. Pour cette fois-ci nous parlerons surtout du lien entre la Guadeloupe particulièrement les Saintes et la Bretagne car nous accueillerons 2 personnes qui témoigneront en tant qu’ancien·nes habitant·es maintenant installé·es en Bretagne !

Ensuite, nous nous rapprocherons de nos côtes bretonnes pour introduire les îles plus proche de nous. .

