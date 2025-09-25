Âmes de Bretagne Café Papote… Carhaix-Plouguer

24 place du Champs de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 19:30:00

2025-09-25

C’est la rentrée, venez et découvrez le programme de l’année animé par Marine et Anne Laure au Central Café… .

24 place du Champs de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 73 89 78

L’événement Âmes de Bretagne Café Papote… Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée