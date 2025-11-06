AMETONYO SILVA A S S O M B R A Ç Ã O Montpellier

AMETONYO SILVA A S S O M B R A Ç Ã O

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-06

Pour raviver les mémoires et réenchanter le monde, pour ne rien oublier et laisser monter la chaleur, la joie, un mot a s s o m b r a ç ã o. Ces présences fugaces surgissent au détour d’une danse-envoûtement. Elles résonnent dans les pieds, les bouches, les ventres, les yeux et les oreilles.

Devenu le terrain de leurs apparitions, le corps en manifeste jusqu’aux plus infimes vibrations, puis épouse leurs métamorphoses. Et avec elles des gestes, des voix, des sensations, qu’agitent incessamment ses souvenirs enfouis.

Sur réservation .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

To revive memories and re-enchant the world, to remember nothing and let warmth and joy rise, one word: a s s o m b r a ç ã o. These fleeting presences emerge at the turn of a dance-enchantment. They resonate in feet, mouths, bellies, eyes and ears.

German :

Um Erinnerungen aufzufrischen und die Welt neu zu verzaubern, um nichts zu vergessen und Wärme und Freude aufsteigen zu lassen, gibt es nur ein Wort: a s s o m b r a ç ã o. Diese flüchtigen Präsenzen tauchen während eines Tanzes auf. Sie klingen in den Füßen, Mündern, Bäuchen, Augen und Ohren nach.

Italiano :

Per far rivivere i ricordi e incantare il mondo, per non ricordare nulla e far salire il calore e la gioia, una sola parola: a s s o m b r a ç ã o. Queste presenze fugaci emergono al volgere di una danza-incanto. Risuonano nei piedi, nelle bocche, nelle pance, negli occhi e nelle orecchie.

Espanol :

Para revivir los recuerdos y reencantar el mundo, para no recordar nada y dejar que surjan el calor y la alegría, una palabra: a s s o m b r a ç ã o. Estas presencias fugaces surgen en el giro de una danza-encantamiento. Resuenan en los pies, la boca, el estómago, los ojos y los oídos.

