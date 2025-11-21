Ameublements et remeublements, histoire et missions du Mobilier national par Vincent Lamouraux

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

.

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

English : Ameublements et remeublements, histoire et missions du Mobilier national par Vincent Lamouraux

German : Ameublements et remeublements, histoire et missions du Mobilier national par Vincent Lamouraux

Italiano :

Espanol : Ameublements et remeublements, histoire et missions du Mobilier national par Vincent Lamouraux

L’événement Ameublements et remeublements, histoire et missions du Mobilier national par Vincent Lamouraux Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne