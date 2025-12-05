Ami.e.s Saison culturelle Bédée Bédée

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoustik accueille le concert dessiné » Ami.e.s » le 5 décembre à 20h30.

Prolongement exposition médiathèque

Si l’on parle d’amitié, parlons de retrouvailles. Victoria et Shawan, amies de longue date, vous proposent d’explorer ces affections si particulières en musique, en poésie et en dessin. Un dialogue avec les Poèmes de Anna Ose, les compositions à la Harpe de Victoria Jehanne et les dessins projetés en live de Shawan Lesser.

Gratuit. Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

