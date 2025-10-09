AMI, ENTEND-TU ? Langogne

AMI, ENTEND-TU ? Langogne jeudi 9 octobre 2025.

AMI, ENTEND-TU ?

Pré de la foire Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Lecture théâtralisée hommage aux résistant.e.s du Mont Mouchet.

Ils nous disent « devoir de mémoire ».

Eux c’est pas que des noms. Des noms sur une pierre. C’était des gens comme nous.

80 ans après la libération, deux comédiennes s’interrogent sur ce qu’il reste de cette période tragique et rendent hommage aux hommes et aux femmes du Haut-Allier Margeride.

Comment je fais pour bien faire ? Est ce que je dois penser à eux tout le temps ?

Eux c’est pas que des noms. Des noms sur une pierre. C’était des gens comme nous. Qu’est-ce qu’on aurait fait à leur place ?

80 ans après la libération, deux comédiennes s’interrogent sur ce qu’il reste de cette période tragique et rendent hommage aux hommes et aux femmes du Haut-Allier Margeride pris dans la tourmente de la guerre 39-45.

Lecture spectacle créée sur mesure en collaboration avec la Communauté de Communes du Haut-Allier Margeride.

Partenariat Les Fadarelles, la Ville de Langogne et la Médiathèque du Haut-Allier Margeride dans le Cadre de Festiv’Allier la Saison !

Tout public dès 13 ans. .

Pré de la foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

English :

Dramatized reading in tribute to the resistance fighters of Mont Mouchet.

They tell us « duty to remember ».

They’re not just names. Names on a stone. They were people like us.

80 years after the liberation, two actresses reflect on what remains of this tragic period and pay tribute to the men and women of the Haut-Allier Margeride.

German :

Eine szenische Lesung zu Ehren der Widerstandskämpfer vom Mont Mouchet.

Sie sagen uns « Pflicht zur Erinnerung ».

Sie sind nicht nur Namen. Namen auf einem Stein. Sie waren Menschen wie wir.

80 Jahre nach der Befreiung fragen sich zwei Schauspielerinnen, was von dieser tragischen Zeit übrig geblieben ist, und ehren die Männer und Frauen des Haut-Allier Margeride.

Italiano :

Lettura drammatizzata in omaggio ai combattenti della Resistenza di Mont Mouchet.

Ci dicono « dovere di ricordare ».

Non sono solo nomi. Nomi su una pietra. Erano persone come noi.

a 80 anni dalla liberazione, due attrici riflettono su ciò che resta di questo tragico periodo e rendono omaggio agli uomini e alle donne dell’Haut-Allier Margeride.

Espanol :

Lectura dramatizada en homenaje a los resistentes de Mont Mouchet.

Nos dicen « deber de memoria ».

No son sólo nombres. Nombres en una piedra. Eran personas como nosotros.

80 años después de la liberación, dos actrices reflexionan sobre lo que queda de este trágico periodo y rinden homenaje a los hombres y mujeres de la Margeride de Haut-Allier.

