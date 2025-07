AMI, ENTEND-TU ? Langogne

AMI, ENTEND-TU ? Langogne jeudi 9 octobre 2025.

AMI, ENTEND-TU ?

Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Lecture théâtralisée (hommage aux résistant.e.s du Mont-Mouchet)

Tout public, dès 13 ans

Ils nous disent “devoir de mémoire”.

Comment je fais pour bien le faire ? Est-ce que je dois penser à eux tout le temps ?

Eux c’est pas que des noms. Des noms sur une pierre. C’était des gens comme nous. Qu’est-ce qu’on aurait fait à leur place ?

80 ans après la libération, deux comédiennes s’interrogent sur ce qu’il reste de cette période tragique, et rendent hommage aux hommes et aux femmes du Haut-Allier Margeride pris dans la tourmente de la guerre 39-45.

Lecture-spectacle créée sur mesure en collaboration avec la Communauté de Communes du Haut-Allier Margeride. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie festivallier48@gmail.com

English :

Dramatized reading (tribute to the Mont-Mouchet resistance fighters)

All audiences, age 13 and up

They tell us « duty to remember ».

How do I do it right? Do I have to think about them all the time?

They’re not just names. Names on a stone. They were people like us. What would we have done in their place?

German :

Theatralische Lesung (Hommage an die Widerstandskämpfer vom Mont-Mouchet)

Für alle, ab 13 Jahren

Sie sagen uns: « Pflicht zur Erinnerung ».

Wie mache ich das richtig? Muss ich die ganze Zeit an sie denken?

Sie sind nicht nur Namen. Namen auf einem Stein. Sie waren Menschen wie wir. Was hätten wir an ihrer Stelle getan?

Italiano :

Lettura drammatizzata (omaggio ai combattenti della resistenza di Mont-Mouchet)

Aperto a tutti, a partire dai 13 anni

Ci dicono « dovere di ricordare ».

Come faccio a farlo correttamente? Devo pensare sempre a loro?

Non sono solo nomi. Nomi su una pietra. Erano persone come noi. Cosa avremmo fatto al loro posto?

Espanol :

Lectura dramatizada (homenaje a los resistentes de Mont-Mouchet)

Abierto a todos, a partir de 13 años

Nos dicen « deber de memoria ».

¿Cómo hacerlo bien? ¿Tengo que pensar en ellos todo el tiempo?

No son sólo nombres. Nombres en una piedra. Eran personas como nosotros. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar?

