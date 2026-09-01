AGENDA · Villemandeur
Amicale pétanque Villemandeur
dimanche 20 septembre 2026 · Villemandeur
Informations pratiques
Villemandeur
Amicale pétanque
Rue du Stade Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Amicale pétanque
Concours ABC amélioré 40% + coupes et lot surprise aux vainqueurs du A.
Challenge souvenir Richard Melion. Buvette sur place, casse-croûte assuré, ambiance conviviale, venez nombreux et partagez la passion ! .
Rue du Stade Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70
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English :
Pétanque Club
L’événement Amicale pétanque Villemandeur a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS