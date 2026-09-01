UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villemandeur

Amicale pétanque Villemandeur

dimanche 20 septembre 2026 · Villemandeur

Amicale pétanque Villemandeur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue du Stade
Ville
45700 Villemandeur
Département
Loiret
Tarif

Villemandeur

Amicale pétanque

Rue du Stade Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Amicale pétanque
Concours ABC amélioré 40% + coupes et lot surprise aux vainqueurs du A.
Challenge souvenir Richard Melion. Buvette sur place, casse-croûte assuré, ambiance conviviale, venez nombreux et partagez la passion !   .

Rue du Stade Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pétanque Club

L’événement Amicale pétanque Villemandeur a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS