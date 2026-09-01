Informations pratiques

Villemandeur

Amicale pétanque

Rue du Stade Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Amicale pétanque

Concours ABC amélioré 40% + coupes et lot surprise aux vainqueurs du A.

Challenge souvenir Richard Melion. Buvette sur place, casse-croûte assuré, ambiance conviviale, venez nombreux et partagez la passion ! .

Rue du Stade Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70

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English :

Pétanque Club

L’événement Amicale pétanque Villemandeur a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS