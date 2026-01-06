Amicis Soirée électro La Loco Quimperlé

Amicis Soirée électro

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 23:00:00

fin : 2026-02-20 03:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Amicis, c’est une bande de six potes qui ont décidé de propager leur amour de la musique électronique et de la fête dans le pays de Quimperlé. Festivals, open airs, et événements intimistes rythment leur mission dynamiser la scène locale et rassembler autour des musiques électroniques, tout en faisant découvrir des artistes et des sonorités inédites.

Ce collectif mêle démocratisation de la culture électronique, éclectisme artistique et partenariats avec des partenaires locaux.

“Notre rôle, c’est de montrer tout ce qu’est la musique électronique à des gens qui n’y vont pas vraiment. L’idée, c’est vraiment de balayer un spectre, de la house à la techno et au final les gens se retrouvent à s’éclater sur un style qu’ils n’auraient pas écouté de base !” .

