Amiens Show Patate Art & Patate Amiens

Amiens Show Patate Art & Patate Amiens lundi 29 septembre 2025.

Amiens Show Patate Art & Patate

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 10:00:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-29

Les étudiants de deuxième année de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens exposent à l’Office de Tourisme.

Au programme du dessin, des volumes et l’anatomie d’une frite parfaite.

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Second-year students from the Ecole Supérieure d?Art et de Design d?Amiens exhibit at the Tourist Office.

On the program: drawing, volumes and the anatomy of a perfect French fry.

German :

Die Studenten des zweiten Jahres der Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens stellen im Office de Tourisme aus.

Auf dem Programm stehen Zeichnungen, Volumen und die Anatomie einer perfekten Pommes frites.

Italiano :

Gli studenti del secondo anno dell’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens espongono all’Ufficio del Turismo.

In programma: disegno, volumi e anatomia di un perfetto Chip.

Espanol :

Los alumnos de segundo curso de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Amiens exponen en la Oficina de Turismo.

En el programa: dibujo, volúmenes y anatomía de un Chip perfecto.

