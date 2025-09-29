Amiens Show Patate …les lycéens et apprentis aussi ! Amiens

À l’occasion d’Amiens Show Patate, les lycéens et apprentis d’Amiens vivent et nous font vivre une semaine 100% patate. Ainsi, la pomme de terre sera à l’honneur toute la semaine au restaurant d’application du lycée hôtelier Saint-Martin. Accueil, cuisine, service, tous les métiers de la restauration seront mobilisés pour sublimer la pomme de terre.

Du 29 septembre au 4 octobre

Informations et réservations

Non contents de pratiquer la course en sac à patates en EPS ou de résoudre des équations à base de pomme de terre, les apprenants d’Interfor vous concoctent des menus spéciaux les mardi 30 septembre, jeudi 02 et vendredi 03 octobre avec, entre autres réjouissances la tatin de pommes de terre caramélisées, le feuilleté de pommes vitelottes ou encore le cake pomme de terre noisette.

Du 29 septembre au 4 octobre

Informations et réservations

https://www.tabledelapprenti.fr/

English :

For Amiens Show Patate, Amiens?s high school students and apprentices are living and breathing a 100% potato week. The potato will be in the spotlight all week long at the Lycée Hôtelier Saint-Martin?s application restaurant. Reception, cooking, service all the catering professions will be mobilized to sublimate the potato.

From September 29 to October 4

Information and reservations

In addition to potato sack races in PE and solving potato-based equations, Interfor?s apprentices will be concocting special menus on Tuesday September 30, Thursday October 02 and Friday October 03, including caramelized potato tatin, pommes vitelottes puff pastry and hazelnut potato cake.

From September 29 to October 4

Information and reservations:

https://www.tabledelapprenti.fr/

German :

Im Rahmen der Amiens Show Patate erleben die Schüler und Auszubildenden in Amiens eine Woche lang 100 % Kartoffeln. Die Kartoffel steht die ganze Woche über im Ausbildungsrestaurant des Lycée Hôtelier Saint-Martin im Mittelpunkt. Empfang, Küche, Service alle Berufe der Gastronomie werden mobilisiert, um die Kartoffel zu verfeinern.

Vom 29. September bis zum 4. Oktober

Informationen und Reservierungen

Die Auszubildenden von Interfor sind nicht damit zufrieden, im Sportunterricht Kartoffelsackhüpfen zu praktizieren oder Kartoffelgleichungen zu lösen, sondern bereiten Ihnen am Dienstag, 30. September, Donnerstag, 02. und Freitag, 03. Oktober spezielle Menüs vor, die unter anderem folgende Leckerbissen bieten: karamellisierte Kartoffel-Tatin, Blätterteigpastete aus Vitelottes oder Kartoffel-Haselnuss-Kuchen.

Vom 29. September bis zum 4. Oktober

Informationen und Reservierungen

https://www.tabledelapprenti.fr/

Italiano :

In occasione dell’Amiens Show Patate, gli studenti e gli apprendisti della scuola secondaria di Amiens vivono e condividono una settimana al 100% a base di patate. La patata sarà protagonista per tutta la settimana nel ristorante di formazione del Lycée Hôtelier Saint-Martin. Accoglienza, cucina, servizio: tutte le professioni della ristorazione saranno mobilitate per far emergere il meglio della patata.

Dal 29 settembre al 4 ottobre

Informazioni e prenotazioni:

Gli apprendisti di Interfor non si accontentano di praticare la corsa nei sacchi di patate in educazione fisica o di risolvere equazioni con le patate, ma martedì 30 settembre, giovedì 02 e venerdì 03 ottobre prepareranno per voi dei menu speciali con, tra le altre delizie, la tatin di patate caramellate, la sfoglia di vitelotte alle mele o la torta di patate alle nocciole.

Dal 29 settembre al 4 ottobre

Informazioni e prenotazioni:

https://www.tabledelapprenti.fr/

Espanol :

Con motivo del Show Patate de Amiens, los alumnos y aprendices de secundaria de Amiens viven y comparten una semana 100% patata. La patata será la protagonista durante toda la semana en el restaurante escuela del Lycée Hôtelier Saint-Martin. Recepción, cocina, servicio: todos los oficios de la restauración se movilizarán para sacar lo mejor de la patata.

Del 29 de septiembre al 4 de octubre

Información y reservas:

No contentos con practicar carreras de sacos de patatas en educación física o resolver ecuaciones con patatas, los aprendices de Interfor preparan para usted menús especiales el martes 30 de septiembre, el jueves 02 y el viernes 03 de octubre con, entre otras delicias, tatín de patata caramelizada, vitelotte de manzana o tarta de patata con avellanas.

Del 29 de septiembre al 4 de octubre

Información y reservas:

https://www.tabledelapprenti.fr/

