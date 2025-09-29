Amiens Show Patate Les restos d’Amiens ont la patate… Amiens

Amiens Show Patate Les restos d’Amiens ont la patate… Amiens lundi 29 septembre 2025.

Amiens Somme

Début : 2025-09-29

fin : 2025-10-04

2025-09-29

Découvrez ou redécouvrez des plats à base de pomme de terre dans les restaurants d’Amiens. L’occasion de se faire plaisir en valorisant les producteurs et les savoir-faire locaux, grâce à l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie de la Somme. À l’exemple du restaurant Ad’hoc Café, situé dans le quartier Saint-Leu, qui proposera toute la semaine une création originale autour de la gaufre de pomme de terre, saumon fumé et espuma de salicorne dans son établissement.

Liste des restaurants participants

– Le Quai

– Le Ad’Hoc Café

– Le Barrio

– La Cabane à Poutines

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Discover or rediscover potato-based dishes in Amiens?s restaurants. It’s a chance to treat yourself and promote local producers and know-how, thanks to the Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie de la Somme. One example is the Ad?hoc Café restaurant in the Saint-Leu district, which will be offering an original creation based on potato waffles, smoked salmon and samphire espuma throughout the week.

List of participating restaurants:

– Le Quai

– Le Ad’Hoc Café

– Le Barrio

– La Cabane à Poutines

German :

Entdecken Sie in den Restaurants von Amiens Gerichte mit Kartoffeln oder entdecken Sie sie wieder. Dank der Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie de la Somme (Verband des Hotel- und Gaststättengewerbes des Departements Somme) können Sie sich selbst verwöhnen, indem Sie die lokalen Erzeuger und das lokale Know-how aufwerten. Das Restaurant Ad?hoc Café im Stadtteil Saint-Leu bietet die ganze Woche über eine originelle Kreation rund um die Kartoffelwaffel mit Räucherlachs und Salicorne-Espuma an.

Liste der teilnehmenden Restaurants

– Le Quai

– Le Ad’Hoc Café

– Le Barrio

– La Cabane à Poutines (Die Poutinenhütte)

Italiano :

Scoprite o riscoprite i piatti a base di patate nei ristoranti di Amiens. È un’occasione per concedersi un momento di relax e per promuovere i produttori e le competenze locali, grazie all’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie de la Somme. Un esempio è il ristorante Ad?hoc Café nel quartiere Saint-Leu, che per tutta la settimana proporrà una creazione originale a base di waffle di patate, salmone affumicato ed espuma di samphire.

Elenco dei ristoranti partecipanti:

– Le Quai

– Le Ad’Hoc Café

– Le Barrio

– La Cabane à Poutines

Espanol :

Descubra o redescubra los platos a base de patata en los restaurantes de Amiens. Es la ocasión de darse un capricho al tiempo que se promocionan los productores y el saber hacer locales, gracias a la Unión de Artes e Industrias de la Hôtellerie de la Somme. Por ejemplo, el restaurante Ad’hoc Café, en el barrio de Saint-Leu, ofrecerá durante toda la semana una creación original a base de gofres de patata, salmón ahumado y espuma de tamarindo.

Lista de restaurantes participantes:

– Le Quai

– Le Ad’Hoc Café

– El Barrio

– La Cabane à Poutines

