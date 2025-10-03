Amiens Show Patate Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Amiens

49, rue Anatole France Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03 19:30:00

2025-10-03

La Compagnie Sens Ascensionnels nous raconte la pomme de terre depuis ses

origines, au Pérou, jusqu’à nos assiettes, en Picardie. Un spectacle ludique et accessible dès 8 ans, qui montre à quel point l’histoire de ce tubercule est liée à la nôtre.

Représentation pour les écoles à 14h30 et séance tout public à 19h30

Sur réservation billetterietraitdunion.amiens.fr

Sur réservation billetterietraitdunion.amiens.fr .

49, rue Anatole France Amiens 80330 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Compagnie Sens Ascensionnels tells the story of the potato, from its origins in Peru

from its origins in Peru to our plates in Picardy. This entertaining show, accessible to children aged 8 and over, shows just how closely the history of this tuber is linked to our own.

Performance for schools at 2:30pm and open to the public at 7:30pm

By reservation ticketterietraitdunion.amiens.fr

German :

Die Compagnie Sens Ascensionnels erzählt uns die Geschichte der Kartoffel von ihren Ursprüngen in Peru bis heute

von den Ursprüngen in Peru bis zu unseren Tellern in der Picardie. Die Geschichte dieser Knolle ist eng mit unserer Geschichte verknüpft.

Vorstellung für Schulen um 14:30 Uhr und Vorstellung für das gesamte Publikum um 19:30 Uhr

Mit Reservierung billetterietraitdunion.amiens.fr

Italiano :

L’azienda Sens Ascensionnels racconta la storia della patata, dalle sue origini in Perù ai nostri piatti in Piccardia

dalle sue origini in Perù ai nostri piatti in Piccardia. È uno spettacolo divertente, accessibile ai bambini a partire dagli 8 anni, che mostra quanto la storia di questo tubero sia strettamente legata alla nostra.

Spettacolo per le scuole alle 14.30 e aperto al pubblico alle 19.30

Su prenotazione ticketterietraitdunion.amiens.fr

Espanol :

La empresa Sens Ascensionnels cuenta la historia de la patata, desde sus orígenes en Perú hasta nuestros platos en Picardía

desde sus orígenes en Perú hasta nuestros platos en Picardía. Es un espectáculo lúdico, accesible a los niños a partir de 8 años, que muestra hasta qué punto la historia de este tubérculo está ligada a la nuestra.

Espectáculo escolar a las 14.30 h y abierto al público a las 19.30 h

Con reserva ticketterietraitdunion.amiens.fr

