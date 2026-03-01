Amiens sur le fil Journée Pro Amiens

Amiens sur le fil Journée Pro

93 Rue du Hocquet Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Amiens sur le fil Un événement autour de la mode circulaire à Amiens ! Première édition

Pour les professionnels avec tables rondes, atelier de Ko-dev et forum.

Des temps de rencontres et d’échanges dédié aux professionnels, aux porteurs de projets et aux personnes en reconversion qui souhaitent mieux comprendre les transformations de la filière textile.

Plusieurs intervenantes venues de toute la France, entrepreneures, créatrices et actrices engagées de l’économie textile circulaire, partageront leurs expériences et leurs analyses.

Elles font aujourd’hui partie des voix qui portent les nouvelles dynamiques du secteur, qu’il s’agisse de seconde main, de réparation, d’upcycling ou de nouvelles formes d’entrepreneuriat textile.

Programme et Inscription sur https://www.katalyze.fr/post/amiens-sur-le-fil-amiens-2026

Amiens sur le fil Un événement autour de la mode circulaire à Amiens ! Première édition

Pour les professionnels avec tables rondes, atelier de Ko-dev et forum.

Des temps de rencontres et d’échanges dédié aux professionnels, aux porteurs de projets et aux personnes en reconversion qui souhaitent mieux comprendre les transformations de la filière textile.

Plusieurs intervenantes venues de toute la France, entrepreneures, créatrices et actrices engagées de l’économie textile circulaire, partageront leurs expériences et leurs analyses.

Elles font aujourd’hui partie des voix qui portent les nouvelles dynamiques du secteur, qu’il s’agisse de seconde main, de réparation, d’upcycling ou de nouvelles formes d’entrepreneuriat textile.

Programme et Inscription sur https://www.katalyze.fr/post/amiens-sur-le-fil-amiens-2026 .

93 Rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

Amiens sur le fil A circular fashion event in Amiens! First edition

For professionals, with round tables, Ko-dev workshop and forum.

An opportunity to meet and exchange ideas, dedicated to professionals, project leaders and people undergoing retraining who want to gain a better understanding of the transformations taking place in the textile industry.

Several speakers from all over France, entrepreneurs, designers and committed players in the circular textile economy, will share their experiences and analyses.

Today, they are among the voices driving new dynamics in the sector, whether in second-hand, repair, upcycling or new forms of textile entrepreneurship.

Program and Registration: https://www.katalyze.fr/post/amiens-sur-le-fil-amiens-2026

L’événement Amiens sur le fil Journée Pro Amiens a été mis à jour le 2026-03-11 par OT D’AMIENS